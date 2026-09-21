Nova ligação direta terá operações diárias a partir de 12 de dezembro

Avião da Azul no Acre/Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica

A Azul iniciou nesta segunda-feira (21) a venda de passagens para a nova rota direta entre Rio Branco (AC) e Manaus (AM). A companhia aérea terá voos diários entre as duas capitais a partir de 12 de dezembro, ampliando a oferta de assentos para quem pretende viajar entre os dois estados.

A operação será realizada com aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 passageiros. Com esse modelo de avião, a Azul terá o dobro de assentos oferecidos pela Gol na ligação entre Rio Branco e Manaus.

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Os passageiros interessados já podem adquirir os bilhetes para a nova rota. A programação prevê voos sem escalas todos os dias, conectando diretamente as capitais do Acre e do Amazonas.

Apesar de pertencerem à mesma região, Rio Branco e Manaus estão separadas por aproximadamente 1.150 quilômetros em linha reta. A nova operação cria mais uma alternativa para o deslocamento aéreo entre os dois principais centros urbanos.

A entrada da Azul na rota também amplia a quantidade de lugares disponíveis para os passageiros que utilizam a ligação entre Acre e Amazonas, com uma aeronave de maior capacidade e operação diária.