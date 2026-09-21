Trabalhadores da Emurb viralizam ao iniciar a semana com ‘arrocha’

Vídeo rapidamente transforma a tradicional volta à rotina após o fim de semana. — Foto: Reprodução

Segunda-feira costuma ser associada ao fim do descanso e à volta à rotina, mas uma equipe de trabalhadores da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) decidiu começar a semana em um ritmo diferente. Em um vídeo publicado nas redes sociais da empresa, nesta segunda-feira (21), os funcionários aparecem dançando e brincando durante o expediente.

As imagens mostram os trabalhadores reunidos em um momento de descontração, com direito a dança e muita animação. A publicação aproveitou justamente o estereótipo de que a segunda-feira seria um dos dias mais difíceis da semana para brincar com a situação.

Na legenda, a Emurb questionou: “Quem foi que disse que segunda-feira tem que ser na base do sofrimento?”. A empresa destacou o clima de união da equipe e afirmou que o trabalho também pode ser acompanhado de momentos de alegria.

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O vídeo rapidamente transforma a tradicional volta à rotina após o fim de semana em uma espécie de “segunda-feira com cara de sexta”, com os trabalhadores mostrando que disposição e bom humor também podem fazer parte do início da jornada.

A publicação ainda brincou com a rotina da equipe: “Trabalho? TEM. Alegria? TAMBÉM. Desânimo? HOJE NÃO!”