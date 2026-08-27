Arlene Moura, o acompanhamento em grupo é uma das ferramentas utilizadas para ajudar os participantes durante o processo de abandono do cigarro./ Foto:Átilas Moura/Secom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nesta quinta-feira (27) o programa gratuito voltado a pessoas que desejam parar de fumar. A iniciativa, que existe há 22 anos, oferece acompanhamento individual e em grupo em unidades de saúde do município.

Os participantes recebem acompanhamento médico e de enfermagem e, dependendo da necessidade, também podem contar com atendimento odontológico. De acordo com a avaliação de cada paciente, o tratamento pode incluir medicamentos e terapias de reposição de nicotina, como adesivos e gomas de mascar.

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Segundo a chefe da Divisão de Controle do Tabagismo da Saúde, Arlene Moura, o acompanhamento em grupo é uma das ferramentas utilizadas para ajudar os participantes durante o processo de abandono do cigarro. “O grupo é muito importante porque oferece apoio mútuo, orientação profissional e estratégias práticas para ajudar as pessoas a parar de fumar”, destacou.

Somente no primeiro semestre deste ano, 300 pacientes aderiram ao programa e passaram a receber acompanhamento na rede municipal de saúde. As inscrições permanecem abertas durante todo o ano, e os interessados podem procurar uma das unidades que oferecem o serviço para iniciar o tratamento.

O atendimento individual é disponibilizado nas unidades Genilson Pinto, no bairro Triângulo Novo; Francisco Carneiro de Lima, no São Francisco; Francisco Eduardo de Paiva, no Rui Lino; Platilde Oliveira, no Tancredo Neves; URAP Francisco Bacurau, na Vila Albert Sampaio; Barro Vermelho, na Vila Jorge Kalume; Ivacirene Lourenço do Carmo, no Portal da Amazônia; e Maria Sofia, no bairro Santa Cecília.

Já o atendimento em grupo é realizado nas unidades Benfica, Maria Verônica, no Preventório; Elpídio Moreira, no bairro Defesa Civil; e Maria Áurea Vilela, na Cadeia Velha.

A iniciativa oferece acompanhamento e suporte profissional para quem deseja abandonar o cigarro e dar o primeiro passo para uma vida mais saudável.