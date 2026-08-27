Mailza determina retirada de máquinas de Senador Guiomard

Deracre informou que fará o recolhimento imediato dos três equipamentos

Deracre informou que fará o recolhimento imediato dos três equipamentos/Foto: reprodução

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), determinou o recolhimento de três equipamentos que estavam à disposição da Prefeitura de Senador Guiomard após uma fiscalização identificar problemas mecânicos, estruturais e de conservação.

A decisão foi comunicada à prefeita Rosana Gomes por meio de ofício assinado pelo presidente do Deracre, Gilberto Lucas de Oliveira. Conforme o documento, a retirada busca preservar o patrimônio público estadual e impedir o agravamento dos danos encontrados nos equipamentos.

Entre os bens que serão recolhidos está uma pá carregadeira New Holland 12D, prefixo PC-27. Durante a vistoria, foram identificados problemas como ausência do pneu dianteiro esquerdo, para-brisa quebrado, vidro lateral trincado e vazamento de óleo no diferencial dianteiro.

O equipamento também estava sem retrovisores e apresentava falta de lubrificação nos pinos dos cilindros hidráulicos. Devido às condições encontradas, a máquina estava impossibilitada de operar.

LEIA TAMBÉM: Máquina cedida pelo Deracre fica meses parada em Tarauacá

Outra máquina incluída no recolhimento é uma retroescavadeira New Holland B95, prefixo RE-37. Segundo o relatório, o equipamento apresentava desgaste acentuado no pneu traseiro, indícios de problemas no cilindro de freio, ar-condicionado sem funcionamento, falta de lubrificação adequada e vazamento de óleo no diferencial traseiro.

A fiscalização também apontou irregularidades em um caminhão basculante Mercedes-Benz L 2426, prefixo CB-66. Foram registrados vazamento no cilindro hidráulico do sistema basculante, lanternas danificadas, ausência de estepe, grade frontal quebrada e avarias nos retrovisores inferiores.

Diante das condições encontradas, o Deracre informou que fará o recolhimento imediato dos três equipamentos. A Prefeitura de Senador Guiomard deverá disponibilizar os bens e permitir o acesso das equipes aos locais onde as máquinas estão.