Bittar confirma primeiro suplente e diz que segundo nome já está definido

Senador revelou ainda que o segundo suplente da chapa já foi escolhido

Senador Marcio Bittar destaca união em prol do desenvolvimento do Acre. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O senador Márcio Bittar afirmou ao ContilNet que a definição dos suplentes que irão compor sua chapa na disputa pela reeleição ao Senado está praticamente concluída. Segundo ele, apenas uma conversa com a governadora Mailza Assis antecede a oficialização dos nomes.

O primeiro suplente será o empresário Jerbet Nascimento, proprietário da JWC, uma das principais empresas de terceirização do Acre. De acordo com Bittar, a escolha busca dar representatividade a um segmento que, segundo ele, ganhou espaço no mercado e precisa de maior segurança jurídica.

“O Jerbet é empresário, vem do setor privado e representa um setor que veio para ficar, que são as terceirizadas. O que essas empresas precisam é de uma legislação que dê mais garantias e as proteja da pressão do prefeito, do governador ou do presidente de ocasião”, afirmou.

Durante a entrevista, o senador também defendeu melhores condições para os trabalhadores terceirizados. Segundo ele, esses profissionais precisam de uma legislação que assegure direitos e evite tratamentos desiguais.

Bittar revelou ainda que o segundo suplente da chapa já foi escolhido, mas disse que o nome ainda não será divulgado. “O segundo suplente já está definido, mas eu ainda vou comunicar ele”, declarou.

A composição da chapa será oficializada durante o período de registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.