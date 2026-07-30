Levantamento compartilhado pela CLP revela que estados concentraram mais de 80% dos investimentos nacionais no setor

As informações são baseadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública./ Foto: Secom

O Acre destinou R$ 1,02 bilhão para despesas estaduais com segurança pública em 2025, conforme dados divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em suas redes sociais. As informações são baseadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

De acordo com o levantamento, o Brasil registrou, em 2025, o maior gasto da série histórica com segurança pública, iniciada em 2016. Somando os investimentos da União, dos estados e dos municípios, foram desembolsados R$ 163,1 bilhões.

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No recorte por unidades da federação, que considera apenas as despesas estaduais, o Acre aparece com R$ 1,02 bilhão em investimentos. Os estados concentraram R$ 131,2 bilhões, o equivalente a 80,5% de todo o gasto nacional, registrando crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior.

Entre os maiores investimentos estaduais estão São Paulo, com R$ 18,38 bilhões, Rio de Janeiro, com R$ 17,37 bilhões, e Minas Gerais, com R$ 12,79 bilhões. Na Região Norte, o Acre apresenta um dos menores volumes de despesas estaduais, abaixo de estados como Pará (R$ 5,49 bilhões), Amazonas (R$ 3,41 bilhões) e Rondônia (R$ 2,32 bilhões).

O estudo também mostra que a União aplicou R$ 18 bilhões em segurança pública, uma redução de 17,7% em comparação com 2024. Já os municípios investiram R$ 13,7 bilhões, queda de 2,9% no mesmo período.

Apesar do recorde nacional de investimentos, o Anuário destaca que o aumento dos gastos não representa, necessariamente, maior eficiência no combate à criminalidade. O documento ressalta que a concentração do financiamento nos estados reforça a necessidade de uma atuação coordenada entre União, estados e municípios para enfrentar o crime organizado, que atua de forma integrada em diferentes regiões do país.

Segundo os dados do levantamento, os valores apresentados no mapa correspondem exclusivamente às despesas estaduais, que somam R$ 131,2 bilhões. A diferença para o total nacional de R$ 163,1 bilhões refere-se aos gastos da União e dos municípios, que não são distribuídos por unidade da federação.