Bittar chora em propaganda com Bolsonaro, Flávio, Nikolas e Michelle

Bittar aparece com Bolsonaro e Flávio em programa eleitoral/Foto: Reprodução

O candidato ao Senado Federal, Marcio Bittar (PL), estreou no horário eleitoral gratuito nesta sexta-feira (28). No programa, Bittar aparece ao lado do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e se emociona. Além do ex-presidente, Michelle e Flávio Bolsonaro, e Nikolas Ferreira também aparecem na peça de campanha reforçando o apoio ao candidato.

O programa inicia com a famosa frase atribuída à Jair Bolsonaro: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Em seguida, Marcio aparece defendendo o ex-presidente.

“Humilhado, caçado e perseguido por um crime que não aconteceu. Eles estão matando o Bolsonaro dia após dia. Então quem ama o Bolsonaro, quem quer vê-lo livre, é hora de ajudá-lo. Defendê-lo é defender cada um de nós, é defender o retorno da justiça, defender o retorno da liberdade. Um dia, eu espero que seja logo, eu quero voltar a abraçá-lo. A dizer a ele como ele é importante para milhões de brasileiros”, disse.

O candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, surge em seu programa reforçando apoio a Marcio. “Para Senado no Acre, Marcio Bittar 222”, diz Flávio. Além dele, Michelle também declara seu apoio: “Se o Jair pudesse votar aí, ele votaria no Marcio. E eu também”.

Nikolas Ferreira também declara: “E o meu candidato a senador é Marcio Bittar 222. Vamos mudar o Acre”.

A propaganda eleitoral gratuita iniciou nesta sexta-feira, 28 de agosto e será transmitida em blocos fixos no rádio e na televisão, além de inserções de 30 e 60 segundos distribuídas ao longo da programação das emissoras.

ASSISTA: