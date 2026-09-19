23/09/2026
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Bolsonarista discute com adolescentes em ônibus durante ato pró-Flávio

Episódio foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Bolsonarista discute com adolescentes em ônibus durante ato pró-Flávio

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram uma discussão entre uma mulher que participava de uma manifestação de apoiadores de Flávio Bolsonaro e duas adolescentes que passavam pelo local em um ônibus neste sábado (19).

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Nas imagens, os manifestantes aparecem comemorando e gritando “mito” em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao passar pelo grupo, as adolescentes, que estavam próximas à janela do coletivo, fizeram com as mãos o gesto em formato de “L”, associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Uma das mulheres que participavam da manifestação se aproximou do ônibus e iniciou uma discussão com as adolescentes. Durante a confusão, uma delas teria levado um tapa no braço.

A outra adolescente reagiu verbalmente e discutiu com a mulher, que, segundo as imagens, teria tentado novamente atingir a jovem. O episódio foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais.

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