Mailza participa de encontro com apoiadores de Gilberto Lira e Mazinho em Rio Branco

Evento no Parque das Acácias reuniu lideranças políticas, apoiadores e moradores da região em apoio às candidaturas

Mailza participou de encontro com apoiadores de Gilberto Lira e Mazinho Serafim neste sábado (19), no Parque das Acácias, em Rio Branco /Foto: Ascom

A governadora e candidata à reeleição, Mailza, participou, neste sábado (19), de um encontro com apoiadores dos candidatos Gilberto Lira, que disputa a reeleição para deputado estadual, e Mazinho Serafim, candidato a deputado federal. O evento foi realizado no Parque das Acácias, no bairro Floresta, em Rio Branco, e reuniu lideranças políticas, apoiadores e moradores da região.

Durante o encontro, Mailza destacou a importância da união entre as lideranças e do diálogo com as comunidades para a construção de um projeto voltado ao desenvolvimento do Acre.

“É muito importante estar aqui, junto com vocês, olhando nos olhos das pessoas e ouvindo aquilo que elas esperam para o futuro do nosso estado. A nossa caminhada é feita com união, diálogo e compromisso para continuar cuidando das pessoas e avançando em todas as regiões do Acre”, afirmou Mailza.

A mobilização também contou com a presença de apoiadores políticos e moradores da região que acompanham a candidatura do senador Márcio Bittar ao Senado Federal.

Gilberto Lira ressaltou a parceria política construída ao longo dos anos e agradeceu a presença de Mailza e dos apoiadores no encontro.

“Hoje é um dia muito importante para nós. Reunir nossos apoiadores, amigos e moradores mostra a força desse grupo e a confiança no trabalho que estamos construindo. A presença da governadora Mailza fortalece ainda mais esse momento e nos dá a certeza de que estamos caminhando juntos por um Acre cada vez melhor”, disse Gilberto.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom