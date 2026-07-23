Ator contou que o projeto ainda está em fase de desenvolvimento

De acordo com Gagliasso, o "Chico Vive" não se limita à produção de filmes/Foto: Reprodução

O projeto “Chico Vive”, que pretende transformar o legado do líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes em uma série de produções audiovisuais, foi apresentado no Marché du Film, mercado oficial do Festival de Cannes, na França. A iniciativa é liderada pelo ator Bruno Gagliasso, que afirmou considerar a oportunidade de levar a história do acreano ao maior festival de cinema do mundo uma das maiores realizações de sua vida.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Gagliasso contou que o projeto ainda está em fase de desenvolvimento, mas já começou a ganhar visibilidade internacional com a apresentação em Cannes.

“Poder falar do Chico Mendes para o mundo, acho que é… acho não, tenho certeza que é uma das coisas mais lindas que eu vou realizar na minha vida”, afirmou.

Segundo o ator, a participação no festival teve como objetivo apresentar uma proposta que une cinema e sustentabilidade, tendo o legado de Chico Mendes como eixo central.

“A gente está no processo de construção dos filmes, e a gente foi ao Festival de Cannes para ecoar o projeto Chico Vive. A gente apresentou no maior festival de cinema do mundo uma perspectiva brasileira de pensar e fazer cinema como estratégia para imaginar e realizar futuros projetos”, disse.

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De acordo com Gagliasso, o “Chico Vive” não se limita à produção de filmes. O projeto foi concebido como um “ecossistema de impacto”, conectando o audiovisual ao desenvolvimento sustentável e promovendo ações antes mesmo do início das filmagens.

“Existe um trabalho de base muito importante sendo construído antes dos filmes. Isso inaugura algo extremamente novo e importante, que é conectar os processos do cinema à urgência do desenvolvimento sustentável”, explicou.

Durante a apresentação no Marché du Film, a equipe também apresentou o Manual do Cinema Sustentável e destacou iniciativas voltadas à valorização da juventude brasileira que mantém vivo o legado de Chico Mendes.

Ao falar sobre a proposta, Bruno Gagliasso afirmou que o objetivo vai além de retratar a vida do líder seringueiro.

“É mais do que contar uma história, porque o que o Chico Mendes deixou para nós é um legado de construir futuros e que não cabe só num filme”, declarou.

No fim do vídeo, o ator convidou o público a acompanhar o desenvolvimento da iniciativa.

“A gente está a todo vapor ecoando esse legado e a gente quer que vocês também venham com a gente nessa. Chico vive.”