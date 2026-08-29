Os salários previstos chamam atenção e variam conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido

A expectativa da organização é que todas as etapas do concurso sejam realizadas ainda em 2026. — Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet

A Câmara Municipal de Rio Branco prepara a realização de um novo concurso público com 15 vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro de reserva que poderá ampliar significativamente o número de futuras convocações durante o período de validade do certame.

A medida foi oficializada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal na quarta-feira (26). O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia seguinte, quinta-feira, (27).

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De acordo com as informações previstas para o concurso, o cadastro de reserva poderá contemplar até o dobro do número de vagas imediatas, com a possibilidade de reunir até 30 oportunidades adicionais. Assim, o certame poderá abrir caminho para até 45 convocações, dependendo da necessidade da Casa Legislativa ao longo da validade do concurso.

Os salários previstos chamam atenção e variam conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido. Os vencimentos seguem o plano de cargos da Câmara Municipal de Rio Branco e podem partir de R$ 1.325,25, para funções de nível médio, chegando a R$ 11.488,57 para cargos de nível superior e para a carreira de procurador.

Embora o edital completo ainda não tenha sido publicado, os preparativos para o concurso estão em fase final. A Câmara e a comissão organizadora trabalham em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), banca responsável pela realização do certame.

A expectativa da organização é que todas as etapas do concurso sejam realizadas ainda em 2026. No entanto, as datas para abertura das inscrições e aplicação das provas objetivas ainda não foram divulgadas oficialmente.

As taxas de inscrição, por outro lado, já foram definidas. Os candidatos aos cargos de nível médio deverão pagar R$ 85 para participar do concurso. Para as funções que exigem formação de nível superior, a taxa será de R$ 95.

A exceção é para os candidatos interessados na carreira de Procurador, cuja inscrição terá o valor de R$ 118.

Com o edital em fase final de elaboração, a publicação do documento deve detalhar os cargos disponíveis, os requisitos para cada função, o conteúdo programático das provas, as regras para solicitação de isenção da taxa e o cronograma completo do concurso.

A realização do novo certame representa uma oportunidade para candidatos interessados em ingressar no serviço público municipal, especialmente diante da previsão de vagas imediatas e da possibilidade de novas convocações por meio do cadastro de reserva durante a validade do concurso.