A proposta é proporcionar ao público uma estrutura especial para acompanhar o show

Dupla sertaneja Jads e Jadson/Foto: Reprodução

A programação da Expo Xapuri ganha, neste sábado (29), uma das atrações mais aguardadas pelo público: o show da dupla Jads & Jadson. A apresentação promete movimentar a cidade e reunir moradores e visitantes em uma noite de música e entretenimento.

Para quem busca uma experiência diferenciada durante o evento, o Camarote Exclusivo da FB Produções está com espaços disponíveis. O ambiente foi estruturado para oferecer mais conforto ao público e contará com bar exclusivo, além de venda de tábuas de frios ao longo da noite.

A proposta é proporcionar ao público uma estrutura especial para acompanhar o show com comodidade, em um espaço reservado e com serviços exclusivos.

Além dos camarotes, a organização também disponibiliza pulseiras individuais para quem deseja participar da festa. Há ainda opções de camarotes empresariais, voltados para grupos e empresas que desejam aproveitar a programação em um espaço reservado.

Os interessados em adquirir pulseiras individuais ou obter informações e garantir um camarote podem entrar em contato com a organização pelo telefone (68) 99237-9623.

Com a expectativa de grande público, o show de Jads & Jadson promete ser um dos momentos de destaque da programação da Expo Xapuri neste sábado.