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Câmera de segurança flagra roubo de moto em Rio Branco

Veículo foi levado na manhã desta quarta-feira (19) e ainda não foi localizado

Por Redação ContilNet
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Câmera de segurança flagra roubo de moto em Rio Branco
O caso foi registrado como roubo e a identificação da placa pode ajudar na localização do veículo./Foto: cedida

Uma motocicleta foi roubada na manhã desta quarta-feira (19), em Rio Branco. O veículo, identificado pela placa SQT-403, foi levado durante a ocorrência e ainda não havia sido localizado até a divulgação da informação.

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O caso foi registrado como roubo e a identificação da placa pode ajudar na localização do veículo. A orientação é que moradores fiquem atentos caso reconheçam a motocicleta circulando pela capital.

Informações que possam ajudar a encontrar o veículo devem ser repassadas às autoridades responsáveis. A população também deve evitar qualquer tipo de abordagem por conta própria e acionar a polícia caso identifique a motocicleta.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos, o local exato onde ocorreu o roubo ou as circunstâncias da ação.

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