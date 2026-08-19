Câmera de segurança flagra roubo de moto em Rio Branco

Uma motocicleta foi roubada na manhã desta quarta-feira (19), em Rio Branco. O veículo, identificado pela placa SQT-403, foi levado durante a ocorrência e ainda não havia sido localizado até a divulgação da informação.
O caso foi registrado como roubo e a identificação da placa pode ajudar na localização do veículo. A orientação é que moradores fiquem atentos caso reconheçam a motocicleta circulando pela capital.
Informações que possam ajudar a encontrar o veículo devem ser repassadas às autoridades responsáveis. A população também deve evitar qualquer tipo de abordagem por conta própria e acionar a polícia caso identifique a motocicleta.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos, o local exato onde ocorreu o roubo ou as circunstâncias da ação.