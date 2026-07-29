De acordo com as informações apuradas, o casal seguia em uma caminhonete Toyota Hilux

Casal sofre acidente na BR-317/Foto: ContilNet

Um casal ficou ferido após a caminhonete em que viajava capotar na tarde desta quarta-feira (29), na BR-317, na estrada de Boca do Acre, após o km 72, nas proximidades da Vila Caquetá. As vítimas foram identificadas como J. B. B., de 44 anos, e A. I. F. de L., também de 44 anos.

De acordo com as informações apuradas, o casal seguia em uma caminhonete Toyota Hilux prata no sentido Rio Branco–Boca do Acre quando o veículo atingiu um buraco na pista. Com o forte impacto, o condutor perdeu o controle da direção e a caminhonete saiu da pista antes de capotar às margens da rodovia.

Apesar da violência do acidente, os dois sofreram apenas ferimentos leves. J. apresentava dores nas regiões lombar e cervical, sem suspeita de fraturas. A. I. reclamava de dores na região lombar e no tórax, também sem indícios de lesões graves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Duas ambulâncias participaram da ocorrência, sendo que a equipe de Senador Guiomard interceptou a ambulância do município no km 40 da BR-317 para reforçar o atendimento. Após receberem os primeiros socorros e serem estabilizados, J. e A. I. foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deram entrada com quadro clínico estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local do acidente, realizou o controle do tráfego e adotou as medidas necessárias para a realização da perícia. Após a conclusão dos procedimentos, a caminhonete foi retirada da rodovia e o trânsito no trecho foi totalmente liberado.