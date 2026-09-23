23/09/2026
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Professor lota praça de Rio Branco com aula gratuita de dança

Aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, na região da Quarta Ponte

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Professor lota praça de Rio Branco com aula gratuita de dança
Na publicação, Luã destacou um trecho da aula e convidou o público a conhecer o trabalho./ Foto: reprodução

O acreano Luã Chalub compartilhou nas redes sociais um pouco da rotina das aulas de dança que realiza em Rio Branco. Conhecido na capital pelo trabalho desenvolvido com a dança, ele mostrou registros de uma das atividades realizadas no bairro Cadeia Velha, na região da Quarta Ponte.

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Na publicação, Luã destacou um trecho da aula e convidou o público a conhecer o trabalho. As atividades são realizadas todas as segundas e quartas-feiras, sempre a partir das 19h.

As aulas reúnem participantes interessados em aprender e praticar dança, em uma atividade que também movimenta a comunidade local. Com experiência na área, Luã Chalub vem se tornando conhecido em Rio Branco pelas aulas e pelo conteúdo relacionado à dança que compartilha nas redes sociais. A publicação também serviu para divulgar os dias e horários das atividades para quem deseja participar das aulas.

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