PF intercepta carro e apreende quase 250 kg de skunk e cocaína no Acre

O carro saiu de Epitaciolândia e foi fiscalizado em Senador Guiomard

O homem foi preso e as drogas foram apreendidas/Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu cerca de 247 kg de drogas no município de Senador Guiomard, no interior do Acre, nesta quarta-feira (23). A operação foi realizada em conjunto com o 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (5º BPM) e com o Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron).

Durante a fiscalização, foram encontrados cerca de 167 kg de skunk e 79 kg de cloridrato de cocaína, totalizando 246,9 kg de drogas.

Segundo a PF, a ação foi realizada a partir do compartilhamento de informações entre as forças de segurança, que possibilitou a abordagem de um veículo que saiu de Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia.

O suspeito foi preso e encaminhado, junto com o automóvel e o material apreendido, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, para os procedimentos de polícia judiciária.