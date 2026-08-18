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Carne bovina fica mais cara em Rio Branco; veja quais cortes subiram de preço

Levantamento do PET-Ufac mostra variação nos principais cortes e alimentos

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Preço da alcatra dispara 22% em supermercados de Rio Branco, aponta Ufac
A maior redução foi observada na cartela com 30 ovos, que apresentou queda de 4,29%. — Foto: Reprodução

O preço de diversos cortes de carne aumentou em Rio Branco na comparação com o mês anterior. Por outro lado, a cartela com 30 ovos ficou mais barata. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Acre (Ufac), divulgada na última segunda-feira (17).

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O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 15 de agosto de 2026, em açougues e supermercados da capital. A pesquisa considera os preços médios encontrados nos estabelecimentos e compara os valores com os registrados no mesmo período do mês anterior.

LEIA TAMBÉM: Mais caro! Seca severa faz preço da carne disparar mais de 20% em Rio Branco

Entre os produtos analisados, o acém apresentou a maior valorização, com aumento médio de 7,29%. Na sequência aparece a agulha, que ficou 5,85% mais cara. Também tiveram alta a picanha (2,61%), fraldinha (2,53%), pá com osso (2,04%), fígado (1,92%), coxão duro (1,84%), filé (1,60%), pá sem osso (1,54%), patinho (1,45%), coxão mole (1,10%), músculo (0,97%) e alcatra (0,35%).

Na outra ponta, o preço médio do contra-filé caiu 4,20%. A maior redução foi observada na cartela com 30 ovos, que apresentou queda de 4,29%.

Nos açougues, praticamente todos os produtos pesquisados registraram aumento em relação ao mês anterior. A agulha teve a maior alta, de 7,09%, seguida pelo fígado, com 5,11%, e pelo acém, que subiu 5,05%. Também foram registradas elevações na pá com osso (3,47%), coxão duro (2,80%), fraldinha (2,77%), picanha (2,74%), patinho (2,60%), pá sem osso (2,58%), coxão mole (2,19%), filé (1,67%), músculo (1,59%) e alcatra (1,17%).

O contra-filé foi o único produto da lista a apresentar redução nos açougues, com queda de 2,72%. Na comparação dos preços médios atuais, alguns cortes foram encontrados por valores menores nesses estabelecimentos. A picanha, por exemplo, apresentou preço médio de R$ 67,85 nos açougues, enquanto nos supermercados ficou em R$ 72,37.

Nos supermercados, o comportamento foi diferente, com queda na maioria dos itens analisados. O contra-filé teve a maior redução, de 26,97%, seguido pelo fígado, que caiu 19,75%. A pá com osso recuou 10,57%, enquanto o patinho teve redução de 7,87%.

Também apresentaram queda o coxão duro (-6,51%), pá sem osso (-6,36%), coxão mole (-5,59%), picanha (-5,58%), fraldinha (-2,95%), músculo (-3,40%), alcatra (-3,76%), filé (-2,52%) e os ovos, com redução de 0,92%. As exceções foram o acém, que subiu 7,76%, e a agulha, com aumento de 1,62%.

Além das variações, o levantamento do PET-Ufac apresenta os preços médios encontrados nos estabelecimentos pesquisados. A picanha teve média de R$ 67,85 nos açougues e R$ 72,37 nos supermercados. O filé ficou em R$ 67,83 e R$ 77,57, respectivamente, enquanto o coxão mole apresentou preços médios de R$ 40,20 e R$ 45,19.

O coxão duro foi encontrado por R$ 34,69 nos açougues e R$ 38,69 nos supermercados. A fraldinha ficou em R$ 38,22 e R$ 41,44, enquanto o fígado apresentou médias de R$ 14,60 e R$ 12,77. A pá com osso custou, em média, R$ 22,39 nos açougues e R$ 23,69 nos supermercados.

Já a pá sem osso apresentou médias de R$ 37,54 e R$ 39,13. A alcatra ficou em R$ 47,23 e R$ 49,35, e o patinho, em R$ 38,43 e R$ 43,25. A agulha teve preço médio de R$ 26,63 nos açougues e R$ 27,71 nos supermercados.

O músculo ficou em R$ 31,25 nos açougues e R$ 31,85 nos supermercados. O contra-filé apresentou médias de R$ 45,38 e R$ 42,50, enquanto o acém ficou em R$ 32,70 e R$ 34,99. Já a cartela com 30 ovos foi encontrada pelo preço médio de R$ 19,68 nos açougues e R$ 20,76 nos supermercados.

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