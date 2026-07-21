CBMAC conclui Simulado Operacional para Resposta a Grandes Desastres

Coordenador da Capital e do Interior, Major Francisco Freitas Filho. Foto: Pamela Cruz/CBMAC

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre participou de uma capacitação por meio do Programa Resposta em Ações Integradas para Atuação em Situações de Desastres – RESPAD, ocorrido em Rondônia de 13 a 17 de julho, contando com a participação dos Corpos de Bombeiros dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Durante o encontro, o efetivo adquiriu nivelamento de informações doutrinárias, compartilhou experiências operacionais e conheceu metodologias e estratégias empregadas por diferentes estados brasileiros e por organizações internacionais especializadas na gestão de grandes desastres.

“Essas práticas demonstradas já representam a qualidade do trabalho que é ofertado à nossa população aqui no estado, e essa excelência tende a evoluir a cada dia com novas capacitações e novas oportunidades que são sempre oferecidas pelo Comando-Geral da Corporação a toda a nossa tropa”, afirmou o Comandante Operacional da Capital e do Interior, major Francisco Freitas Filho.

As atividades foram concluídas com um simulado operacional de 24 horas, onde as equipes dos estados tiveram que atuar em uma ocorrência de grande proporção em um Parque Estadual de Rondônia, empregando as diretrizes do Programa e gerenciando os recursos com ferramentas inovadoras para este tipo de cenário.

A Jornada RESPAD vem para alinhar estratégias de atuação integrada em eventos de desastres, possibilitando melhor resposta e uma gestão mais eficaz dos recursos em grandes operações.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom