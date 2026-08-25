Avaliações seriam aplicadas no dia 6 de setembro na capital Rio Branco; nova data do calendário oficial será divulgada em breve pela comissão organizadora

Provas do concurso do TCE foram adiadas/Foto: Reprodução

Os candidatos inscritos no concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE AC) foram surpreendidos nesta terça-feira (25) com a alteração do cronograma oficial do certame. A banca organizadora Cebraspe emitiu um comunicado oficial anunciando a suspensão por tempo indeterminado da aplicação das provas objetivas e discursivas.

As avaliações estavam originalmente marcadas para ocorrer no dia 6 de setembro na cidade de Rio Branco.

Aviso aos Candidatos: A comissão organizadora e a banca examinadora informaram que o novo cronograma de aplicação será definido e divulgado oportunamente nos canais oficiais. O motivo da suspensão não foi divulgado.

Detalhes do cargo, exigências de formação e etapas do processo seletivo

A seleção visa preencher uma das funções mais prestigiadas e estratégicas do controle externo estadual. De acordo com os termos do edital e as informações apuradas pelo portal especializado Estratégia Concursos, a oportunidade em andamento abrange provimento imediato e formação de cadastro técnico de reserva.

Conforme as diretrizes normativas e os detalhes apresentados na cobertura do Estratégia Concursos, os aspectos centrais do concurso organizam-se sob os seguintes pontos:

Cargo em Disputa: O levantamento do Estratégia Concursos confirma a oferta de 1 vaga imediata mais cadastro de reserva para a função de Auditor – Conselheiro Substituto;

Requisitos de Escolaridade: Segundo divulgado pelo Estratégia Concursos , o ingresso exige nível superior completo em Direito, Administração Pública, Contabilidade ou Economia;

Exigência Profissional: As informações do Estratégia Concursos ressaltam a necessidade de comprovar, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício profissional em funções correlatas;

Estrutura de Avaliação: Conforme publicado pelo Estratégia Concursos, os inscritos passarão por quatro fases na capital acreana: prova objetiva, prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos.

Os candidatos devem manter a rotina de revisões e acompanhar as próximas retificações e comunicados publicados no portal da banca Cebraspe.

Por que as provas do Concurso TCE AC foram suspensas?

Segundo apuração do Estratégia Concursos, o comunicado do Cebraspe confirmou o adiamento das avaliações sem informar a motivação do adiamento.

Quando serão aplicadas as novas provas do TCE AC para Auditor?

Conforme divulgado pelo Estratégia Concursos, uma nova data será definida pela comissão organizadora e divulgada em breve.

Quais são os requisitos para o cargo de Auditor – Conselheiro Substituto do TCE AC?

De acordo com os dados citados pelo Estratégia Concursos, exige-se graduação em Direito, Administração Pública, Contabilidade ou Economia, além de 10 anos de experiência profissional na área.

Acompanhe as atualizações na página oficial do Cebraspe, fique atento aos avisos do Tribunal de Contas do Estado do Acre e reorganize seu planejamento de revisões enquanto aguarda o novo cronograma. Escolha a sua carreira e acompanhe todas as notícias sobre concursos públicos, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Estrátegia Concursos