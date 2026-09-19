Temperatura caiu 12°C em Rio Branco após chuva e ventos, diz Friale

Segundo a previsão, Rio Branco terá mínimas entre 17°C e 20°C ao amanhecer durante o fim de semana./Foto: Juan Diaz/ContilNet

Rio Branco registrou uma forte chuva na última sexta-feira (18) e, com isso, uma mudança repentina no tempo. Segundo o meteorologista Davi Friale, o município foi atingido por chuvas acompanhadas de fortes ventos e um declínio acentuado nos termômetros no fim da tarde.

A chuva veio acompanhada de rajadas de vento que atingiram a velocidade de 44 km/h. A alteração meteorológica promoveu uma queda drástica na temperatura local: em menos de uma hora, os termômetros despencaram 12°C, caindo de 34°C para 22°C.

Apesar da forte chuva e queda de temperatura, Friale ressaltou que não se trata de uma onda de frio polar.

Previsão do tempo para sábado

De acordo com a previsão do tempo do meteorologista no site O Tempo Aqui, neste sábado (19), o tempo quente e seco, com sol e nuvens, vai predominar no Acre.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira tem predomínio de tempo muito quente e abafado, com sol e nuvens, mas pode chover em alguns pontos. Chuvas fortes: baixa probabilidade; temporais: baixa probabilidade.

A umidade relativa do ar mínima varia entre 30 e 40%, durante a tarde, e a máxima, entre 80 e 90%, ao amanhecer.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá terá predomínio de tempo muito quente e abafado, com sol e nuvens, mas pode chover em alguns pontos. Chuvas fortes: baixa probabilidade; temporais: baixa probabilidade.

A umidade relativa do ar mínima, varia entre 50 e 60%, durante a tarde, e a máxima, entre 85 e 95%, ao amanhecer.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil,com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 36 e 38ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus,com mínimas entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 23ºC e 25ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC.