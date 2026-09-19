Concurso Qualicafé define finalistas e inicia vistoria de lavouras

Finalistas precisam manter pelo menos duas sacas de café disponíveis para a conferência

Entre os 15 finalistas, seis são produtores do Alto Acre, outros seis representam o Baixo Acre e três são da região do Juruá./ Foto: Ascom

O Qualicafé 2026 já tem os 15 produtores que avançaram para a fase final do concurso que busca reconhecer os cafés de maior qualidade produzidos no Acre. Após a avaliação sensorial das amostras inscritas, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) iniciou uma nova etapa: a conferência dos lotes diretamente nas propriedades dos produtores classificados.

As equipes responsáveis pela verificação vão até as propriedades para conferir se o café disponível para o concurso corresponde à amostra apresentada durante a fase de avaliação. A medida busca garantir que o produto que chegou à etapa final mantenha as mesmas características do material inscrito.

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De acordo com as regras do concurso, cada finalista precisa ter disponível na propriedade um lote de pelo menos duas sacas de 60 quilos de café pilado. O lote também deve ser homogêneo e apresentar características equivalentes às da amostra encaminhada para a competição.

A conferência é uma etapa de verificação da conformidade dos produtores classificados e acontece antes da definição dos vencedores. Depois dessa fase, o concurso seguirá para as próximas etapas previstas no regulamento até chegar aos cafés que serão reconhecidos como destaques da edição de 2026.

Entre os 15 finalistas, seis são produtores do Alto Acre, outros seis representam o Baixo Acre e três são da região do Juruá. A divisão corresponde a 40% dos classificados para cada uma das duas primeiras regiões e 20% para o Juruá.

A presença de produtores de diferentes partes do estado mostra a abrangência do concurso e evidencia a participação de distintas regiões na produção de cafés especiais. Além de promover a qualidade do produto, o Qualicafé busca dar visibilidade aos produtores que vêm se destacando no cultivo e na produção de cafés acreanos.

A etapa de conferência dos lotes, portanto, funciona como uma espécie de checagem final antes do avanço da competição, garantindo que os cafés classificados mantenham, na propriedade, as condições apresentadas durante a avaliação sensorial.