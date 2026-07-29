Ampliação da frota busca melhorar a regularidade das linhas e oferecer mais conforto aos passageiros

Os veículos, que passam a operar pela concessionária Ricco Transportes, representam uma das principais medidas adotadas pela Prefeitura para fortalecer o atendimento. /Foto: reprodução

Os primeiros cinco ônibus articulados incorporados ao sistema de transporte coletivo de Rio Branco começaram a circular nesta quarta-feira (29). Os veículos, que passam a operar pela concessionária Ricco Transportes, representam uma das principais medidas adotadas pela Prefeitura para fortalecer o atendimento à população após os problemas enfrentados pelo serviço nas últimas semanas.

Com capacidade para transportar um número maior de passageiros e equipados com ar-condicionado, os novos coletivos devem atender linhas de maior demanda, contribuindo para melhorar o fluxo de usuários e oferecer viagens mais confortáveis. A informação é do site ac24horas.

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A administração municipal informou que o reforço na frota não será limitado aos cinco veículos já em circulação. Outros dez ônibus estão previstos para chegar à capital nos próximos dias, ampliando ainda mais a capacidade operacional do sistema. A expectativa é que, com a entrada gradual desses coletivos, seja possível reduzir o tempo de espera nos pontos e aumentar a frequência das viagens.

Segundo o superintendente da RBTrans, tenente-coronel Marcos Coutinho, a operação dos novos articulados faz parte de um conjunto de ações voltadas à recuperação do transporte público da capital, após o período de instabilidade que comprometeu o funcionamento do serviço.

Além das melhorias operacionais, os novos ônibus também chamaram a atenção pelo visual. Ao contrário do padrão azul adotado em parte da frota da atual gestão, os articulados chegaram com carroceria totalmente amarela, característica que despertou a curiosidade de passageiros e de moradores que acompanharam o início da circulação dos veículos pelas ruas de Rio Branco.

Conteúdo Original / Fonte: Ac24horas