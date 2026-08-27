No veículo da Secretaria de Saúde estavam cinco pessoas

O acidente aconteceu na BR-364/Foto: Caique Brilhante

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (27), na BR-364, em Ouro Preto do Oeste, deixou cinco vítimas fatais. A colisão aconteceu entre uma Fiat Toro da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira e uma carreta.

No veículo da Secretaria de Saúde estavam cinco pessoas, de acordo com o Jornal Rondônia, o grupo ia para Ji-Paraná no momento em que ocorreu a colisão.

As vítimas foram identificadas como:

Aparecido Tristão da Silva, condutor da Fiat Toro;

Sidneia Cardoso de Souza;

Valdete Souza Rocha, de 49 anos;

Admir Sevada Estiorlin, de 58 anos;

Luciene Shiolin, de 33 anos.

De acordo com o portal rondoniense, quatro das vítimas morreram ainda no local do acidente. Luciene Shiolin chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal de Ouro Preto do Oeste, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória no hospital e morreu.

A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Jornal Rondônia