27/08/2026
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Cinco pessoas morrem em acidente com carreta na BR-364; veja as vítimas

No veículo da Secretaria de Saúde estavam cinco pessoas

Por Redação ContilNet
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Cinco pessoas morrem em acidente com carreta na BR-364; veja as vítimas
O acidente aconteceu na BR-364/Foto: Caique Brilhante

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (27), na BR-364, em Ouro Preto do Oeste, deixou cinco vítimas fatais. A colisão aconteceu entre uma Fiat Toro da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira e uma carreta.

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No veículo da Secretaria de Saúde estavam cinco pessoas, de acordo com o Jornal Rondônia, o grupo ia para Ji-Paraná no momento em que ocorreu a colisão.

As vítimas foram identificadas como:

  • Aparecido Tristão da Silva, condutor da Fiat Toro;
  • Sidneia Cardoso de Souza;
  • Valdete Souza Rocha, de 49 anos;
  • Admir Sevada Estiorlin, de 58 anos;
  • Luciene Shiolin, de 33 anos.

As cinco vítimas estavam no carro/Foto: Jornal Rondônia

De acordo com o portal rondoniense, quatro das vítimas morreram ainda no local do acidente. Luciene Shiolin chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal de Ouro Preto do Oeste, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória no hospital e morreu.

A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Jornal Rondônia
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