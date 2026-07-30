30/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Colisão entre caminhonete e caminhão deixa um morto na BR-364

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira entre Jaru e Ariquemes

Por Fhagner Soares, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Colisão entre caminhonete e caminhão deixa um morto na BR-364
Vítima ficou presa à estrutura da caminhonete e morreu antes do atendimento médico/ Foto: Reprodução

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motorista na tarde desta quarta-feira (29/7), no km 460 da BR-364, no trecho compreendido entre os municípios de Jaru e Ariquemes, no interior do Estado de Rondônia.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas junto às autoridades locais, a ocorrência envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão do tipo baú. Com a violência da batida, o condutor da S10 ficou preso às ferragens da estrutura do veículo e morreu antes da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros.

Unidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e da Perícia Técnica da Polícia Civil foram deslocadas ao trecho rodoviário para efetuar o desentrapamento da vítima, a coleta de vestígios no local e o controle da circulação de veículos. Durante os trabalhos de atendimento e remoção dos veículos, o fluxo no trecho registrou lentidão e retenção parcial.

Até o momento do encerramento desta edição, a identidade do motorista falecido não havia sido formalmente confirmada pelos órgãos periciais. As causas e a dinâmica da colisão serão objeto de apuração técnica conduzida pelas autoridades competentes.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.