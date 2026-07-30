Colisão entre caminhonete e caminhão deixa um morto na BR-364

Vítima ficou presa à estrutura da caminhonete e morreu antes do atendimento médico/ Foto: Reprodução

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motorista na tarde desta quarta-feira (29/7), no km 460 da BR-364, no trecho compreendido entre os municípios de Jaru e Ariquemes, no interior do Estado de Rondônia.

De acordo com as informações apuradas junto às autoridades locais, a ocorrência envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão do tipo baú. Com a violência da batida, o condutor da S10 ficou preso às ferragens da estrutura do veículo e morreu antes da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros.

Unidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e da Perícia Técnica da Polícia Civil foram deslocadas ao trecho rodoviário para efetuar o desentrapamento da vítima, a coleta de vestígios no local e o controle da circulação de veículos. Durante os trabalhos de atendimento e remoção dos veículos, o fluxo no trecho registrou lentidão e retenção parcial.

Até o momento do encerramento desta edição, a identidade do motorista falecido não havia sido formalmente confirmada pelos órgãos periciais. As causas e a dinâmica da colisão serão objeto de apuração técnica conduzida pelas autoridades competentes.