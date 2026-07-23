Corpo de jovem teria passado a madrugada em viatura do IML

Demora teria ocorrido devido à falta de um médico legista de plantão para realizar os exames necessários

Demora teria ocorrido devido à falta de um médico legista de plantão para realizar os exames necessários/Foto: reprodução

Familiares de um jovem encontrado morto em Brasiléia denunciaram a demora na realização dos procedimentos periciais e na liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML). A denúncia foi feita nesta quinta-feira (23), um dia após a vítima ser localizada.

De acordo com os familiares ao site O Alto Acre, a equipe de resgate chegou ao local da ocorrência no início da noite e retornou ao IML por volta das 21h. No entanto, eles alegam que o corpo permaneceu dentro do veículo durante toda a madrugada e só foi retirado na manhã desta quinta-feira.

Ainda conforme a denúncia, a demora teria ocorrido devido à falta de um médico legista de plantão para realizar os exames necessários. A situação, segundo a família, aumentou ainda mais o sofrimento diante da perda.

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Revoltados com o caso, os parentes afirmam que pretendem buscar providências na Justiça para que a demora seja investigada e eventuais responsabilidades sejam apuradas.

O jovem foi encontrado na quarta-feira (22) em um ramal na zona rural do município, no km 59, com acesso pela BR-317. A família afirma que, após o resgate, o corpo permaneceu por horas sem que os procedimentos periciais fossem realizados, o que atrasou a liberação para o velório.

Conteúdo Original / Fonte: O Alto Acre