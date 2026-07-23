Julho não registra chuva e Defesa Civil alerta para vendavais

Historicamente, o mês de julho é o período de menor volume de chuvas ao longo do ano

Rio Branco não registra chuva em julho/Foto: Reprodução

O Acre enfrenta um cenário de estiagem neste segundo semestre. O mês de julho avança sem registros oficiais de chuva nas plataformas de monitoramento, segundo os dados oficiais da Defesa Civil de Rio Branco.

Nesta quinta-feira (23), o coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão, não há registro de chuvas. “Nós estamos no início da estiagem, ela deve ser agravada ainda mais no fim do mês de julho, com o mês de agosto, mês de setembro, e deve ficar um pouco pior que está agora. Oficialmente nós temos 0 mm de chuva neste mês. Julho é o mês que menos chove”, destacou.

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Historicamente, o mês de julho é o período de menor volume de chuvas ao longo do ano, com média histórica de 29 mm. No entanto, nos últimos dez anos, os índices já vinham apresentando marcas inferiores a 18 mm.

“Nós vamos ter consequências dessa falta de chuva. Em agosto, se acontecer uma única chuva, que pode até ser de 20, 30 mm, ela deve ser um temporal. São chuvas intensas com uma duração muito pequena, que traz ventanias, que destelha a casa, derruba a árvore, cai muro, interdita a via. Por isso pode piorar”, ressaltou coronel.

Falcão também explicou que o choque entre o calor extremo e a chegada da frente de instabilidade também gera o vendaval. “Por isso a gente faz o alerta, que agora nos próximos meses, especialmente em agosto e setembro, podemos ter temporais com ventanias fortes, com ventos que variam de 30 até 100 km/h”, destacou.