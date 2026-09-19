Criança morre após ser atacada por pitbull dentro de casa

Menina foi socorrida em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu; tutor do animal foi preso em flagrante

Após o ataque, a menina foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos./ Foto: reprodução

Uma criança morreu após ser atacada por um cachorro dentro de uma residência em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O animal pertencia ao companheiro da mãe da menina. O caso aconteceu neste sábado (19) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal no imóvel. Após o ataque, a menina foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou os procedimentos de emergência, mas ela morreu no hospital.

O tutor do cachorro foi preso em flagrante. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades. A prisão ocorreu por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com aplicação de mecanismos previstos na Lei Henry Borel, legislação criada para reforçar a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes.

A dinâmica do ataque ainda está sendo apurada pelas autoridades. A 35ª Delegacia de Polícia, em Campo Grande, solicitou a realização de perícia no local para auxiliar na investigação.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde devem ser realizados os procedimentos necessários para esclarecer as circunstâncias da morte. As informações são do UOL Notícias.