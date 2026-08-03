Cruzeiro do Sul abre Agosto Lilás com ações de combate à violência contra a mulher

A campanha será realizada durante todo o mês de agosto

"Celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha é reafirmar o compromisso de ampliar a conscientização." /Foto: reprodução

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início, nesta segunda-feira, (3), à programação da Campanha Agosto Lilás 2026, iniciativa desenvolvida pelo Departamento de Políticas Públicas para Mulheres para fortalecer as ações de prevenção, conscientização e enfrentamento à violência doméstica e familiar. A solenidade de abertura foi realizada no Museu José de Alencar e marcou, também, os 20 anos da Lei Maria da Penha, considerada um dos maiores avanços na proteção dos direitos das mulheres no país.

A campanha será realizada durante todo o mês de agosto e contará com uma agenda de atividades educativas, palestras, rodas de conversa e ações de mobilização em diferentes espaços do município. O objetivo é ampliar o diálogo com a população, incentivar a denúncia dos casos de violência e fortalecer o acesso das mulheres aos serviços oferecidos pela rede de proteção.

LEIA TAMBÉM:No Agosto Lilás, Mailza pede união contra o feminicídio: “Nenhuma mulher deve morrer por ser mulher”

A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a Casa da Mulher Brasileira do Juruá, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher do Juruá (CRAMJU), além de instituições que atuam nas áreas da segurança pública, Justiça, assistência social, educação e saúde.

Durante a abertura da campanha, representantes dos órgãos parceiros reforçaram a importância da atuação integrada para garantir acolhimento, orientação e proteção às mulheres em situação de violência. Também foi destacado que a informação é uma ferramenta essencial para que as vítimas conheçam seus direitos e saibam onde buscar apoio.

A coordenadora do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres, Lúcia Costa, destacou que o Agosto Lilás representa um momento de fortalecimento das políticas públicas voltadas à defesa dos direitos das mulheres e à conscientização da sociedade.

“Celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha é reafirmar o compromisso de ampliar a conscientização, fortalecer a rede de proteção e incentivar que cada vez mais mulheres busquem ajuda diante de qualquer forma de violência”, afirmou.

A Defensoria Pública reforçou que a divulgação dos serviços disponíveis é fundamental para ampliar o acesso das vítimas à Justiça, enquanto a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar destacou o trabalho de acompanhamento das mulheres beneficiadas por medidas protetivas e a importância da denúncia como instrumento de prevenção.

A abertura também contou com a participação de representantes da área da educação, que ressaltaram a necessidade de promover o debate sobre a violência contra a mulher em diferentes ambientes, contribuindo para a construção de uma cultura de respeito, igualdade e proteção.