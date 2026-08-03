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Mesmo após chuvas, Rio Iaco marca apenas 1,45 metro em Sena Madureira

Medição demonstra que as precipitações recentes não foram suficientes para provocar uma elevação

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Mesmo após chuvas, Rio Iaco marca apenas 1,45 metro em Sena Madureira
Nível do manancial marcou 1,45 nesta segunda-feira. — Foto: ContilNet

Apesar das chuvas registradas durante o último final de semana, o nível do Rio Iaco continua baixo em Sena Madureira. De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil Municipal nesta segunda-feira (3), o manancial está com apenas 1 metro e 45 centímetros.

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A medição demonstra que as precipitações recentes não foram suficientes para provocar uma elevação significativa no nível do rio, que segue em situação típica do período de estiagem na região.

LEIA TAMBÉM: Após subida provocada pelas chuvas, Rio Iaco volta a baixar em Sena

A Defesa Civil continua realizando o monitoramento diário do Rio Iaco para acompanhar qualquer alteração no volume das águas. Embora o nível atual esteja distante das cotas de alerta e transbordamento, o órgão mantém a observação constante, especialmente em razão das mudanças climáticas comuns nesta época do ano.

Com o rio em baixa, a navegação em alguns trechos fica mais difícil, exigindo atenção redobrada de ribeirinhos e condutores de embarcações que utilizam o manancial diariamente.

VÍDEO:

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