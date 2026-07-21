Apresentação acontece na véspera de feriado e ingressos já estão à venda

Dupla Henrique & Juliano com o cantor Grelo/Foto: Reprodução

Os fãs de sertanejo e música nacional já podem marcar a data no calendário. A dupla Henrique & Juliano foi anunciada como uma das grandes atrações que passarão por Porto Velho (RO) no dia 1º de outubro, véspera de feriado. O evento também contará com a apresentação do cantor Grelo, que completa a programação da noite.

A organização informou que as vendas de ingressos foram reabertas e que restam apenas as últimas unidades disponíveis em alguns setores. Outros espaços já estão esgotados, o que demonstra a grande procura pelo evento.

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Quem já havia adquirido ingresso para a data anteriormente anunciada não precisará realizar qualquer procedimento. As entradas continuam válidas para a nova data, no mesmo setor escolhido no momento da compra.

A expectativa é que o evento reúna milhares de pessoas, incluindo fãs de Rondônia e de estados vizinhos, como o Acre, atraídos pela apresentação de Henrique & Juliano, uma das duplas de maior sucesso do sertanejo brasileiro, e pelo show de Grelo, que também promete animar o público.