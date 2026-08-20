Dupla é presa na BR-364 com notebook e carro de família mantida refém

Durante o trajeto, a polícia também encontrou um carro atolado com o pneu furado

O carro foi apreendido na BR-364/Foto: Reprodução

Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (20), no km 51 da BR-364, durante uma ação da Polícia Militar, em Plácido de Castro.

Durante a abordagem, a equipe encontrou um notebook, um fone de ouvido e dinheiro em espécie com um dos suspeitos. Com o segundo envolvido foi apreendido também dinheiro. Diante do nervosismo e das contradições sobre a origem do material, os suspeitos foram detidos para averiguação.

De acordo com a Polícia Militar do Acre (PMAC), a equipe levantou informações e se deslocou até a residência da vítima de um assalto, que teria ocorrido horas antes. Os policiais ligaram o notebook e o nome da esposa da vítima apareceu na tela, confirmando a propriedade.

A vítima reconheceu a dupla como participante do assalto em que sua família foi mantida refém, crime no qual foram subtraídos valores em dinheiro, eletrônicos, um Hyundai HB20 e outros pertences. Diante das evidências, a dupla recebeu voz de prisão.

A guarnição localizou o Hyundai HB20 abandonado na vegetação às margens da BR-364, sendo conduzido à delegacia com a chave reserva fornecida pela vítima.

Durante o trajeto, a polícia também encontrou um carro atolado com o pneu furado, possivelmente utilizado como apoio no crime, o veículo havia sido abordado na mesma noite em Acrelândia, sendo conduzido por um terceiro envolvido.

Conteúdo Original / Fonte: Polícia Militar do Acre