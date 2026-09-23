23/09/2026
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Patrulha Canina chega a Rio Branco com espetáculo infantil; veja data e preços

Ingressos podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma Bilheteria Digital

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Patrulha Canina chega a Rio Branco com espetáculo infantil; veja data e preços
Ingressos podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma Bilheteria Digital/Foto: reprodução

A Patrulha Canina vai desembarcar em Rio Branco com o espetáculo “Superpoderes em Ação! No Teatro”. A apresentação está marcada para o dia 3 de outubro, às 16h, na Maison Borges.

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Os ingressos já estão disponíveis. A entrada inteira custa R$ 70, enquanto o valor da meia-entrada é de R$ 35.

As entradas podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma Bilheteria Digital. Também haverá pontos de venda físicos na Casa da Sogra e na Pão de Queijo Conveniência.

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Ingressos podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma Bilheteria Digital/Foto: reprodução

Para quem preferir receber o ingresso por meio do serviço de entrega, estão disponíveis os números (68) 98415-1146, (68) 99245-1505 e (68) 98403-3561.

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