Ingressos podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma Bilheteria Digital

Ingressos podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma Bilheteria Digital/Foto: reprodução

A Patrulha Canina vai desembarcar em Rio Branco com o espetáculo “Superpoderes em Ação! No Teatro”. A apresentação está marcada para o dia 3 de outubro, às 16h, na Maison Borges.

Os ingressos já estão disponíveis. A entrada inteira custa R$ 70, enquanto o valor da meia-entrada é de R$ 35.

As entradas podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma Bilheteria Digital. Também haverá pontos de venda físicos na Casa da Sogra e na Pão de Queijo Conveniência.

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Para quem preferir receber o ingresso por meio do serviço de entrega, estão disponíveis os números (68) 98415-1146, (68) 99245-1505 e (68) 98403-3561.