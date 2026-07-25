Humorista viraliza ao atender ligação de cobrança fingindo ser uma criança

Humorista manteve o personagem do início ao fim da conversa e divertiu os internautas com a pegadinha

Sem revelar sua identidade, Julia responde como se fosse uma menina pequena. /Foto: reprodução

Uma simples ligação de cobrança acabou se transformando em uma cena de humor que divertiu milhares de pessoas nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, a criadora de conteúdo Julia Bebezão usou sua característica voz de criança para atender ao telefone e entrou no personagem do início ao fim da conversa.

Assim que a ligação começa, a atendente procura pela pessoa responsável pela dívida. Sem revelar sua identidade, Julia responde como se fosse uma menina pequena, com falas e entonação infantis que deixam a profissional convencida de que está conversando com uma criança.

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Ao longo da ligação, a atendente tenta descobrir se há algum adulto por perto para dar continuidade ao atendimento. No entanto, a humorista mantém a brincadeira e responde às perguntas de forma inocente, criando situações que arrancaram risadas dos internautas.

A interpretação chamou atenção pela naturalidade da voz e pela forma como Julia conseguiu sustentar o personagem durante toda a conversa. Nos comentários, seguidores elogiaram a criatividade da humorista e se divertiram com a reação da atendente, que em nenhum momento percebeu que participava de uma pegadinha.

A criadora de conteúdo é conhecida por produzir vídeos de humor usando personagem infantil e diferentes interpretações de voz, transformando situações comuns do dia a dia em cenas que costumam viralizar nas redes sociais.

A cena divertiu os seguidores e rapidamente ganhou espaço nas redes sociais. Nos comentários, muitos internautas disseram que também acreditariam estar falando com uma criança e elogiaram a criatividade de Julia Bebezão, que conseguiu transformar uma simples ligação de cobrança em um momento de humor.

VÍDEO: