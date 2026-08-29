Em 2024, o casal estava de passagem no Acre para cumprir agendas

Michelle aparece em programa eleitoral de Marcio relembrando aniversário que passou no Acre/Foto: Reprodução

O horário eleitoral gratuito iniciou na televisão na última sexta-feira (28). No Acre, o programa eleitoral de Marcio Bittar (PL), candidato ao Senado, traz a ex-primeira-dama e também candidata ao Senado pelo Distrito Federal (DF), Michelle Bolsonaro.

No programa, Michelle fala que se ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro pudessem votar no Acre, votariam em Marcio Bittar. Na peça de campanha também aparecem o candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, e Nikolas Ferreira (PL), que tenta a reeleição para o cargo de deputado federal por Minas Gerais.

Flávio Bolsonaro surge em seu programa reforçando apoio a Marcio. “Para Senado no Acre, Marcio Bittar 222”, diz. Michelle também declara seu apoio: “Se o Jair pudesse votar aí, ele votaria no Marcio. E eu também”.

Nikolas Ferreira também declara: “E o meu candidato a senador é Marcio Bittar 222. Vamos mudar o Acre”.

Em um novo programa, Michelle volta a aparecer e lembrar o ano em que ela e Bolsonaro passaram seus aniversários em Rio Branco.

Em 2024, o casal estava de passagem no Acre para cumprir agendas.

“Olá, meu povo querido do Acre. Em 2024, nós dois comemoramos os nossos aniversários e fomos recebidos com muito carinho pelo Marcio, pela Thais e pelo povo de bem do Acre. É uma amizade que guardamos no coração.

LEIA TAMBÉM: “Gosto tanto do Acre que passei meu aniversário aqui”, diz Michelle Bolsonaro em evento

A propaganda eleitoral gratuita iniciou nesta sexta-feira, 28 de agosto, e será transmitida em blocos fixos no rádio e na televisão, além de inserções de 30 e 60 segundos distribuídas ao longo da programação das emissoras.