Mailza, Jéssica, Gladson e Bittar convocam população para convenção nesta terça

O evento será realizado a partir das 17h, no Sesc Bosque, em Rio Branco | Foto: Reprodução

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (3), o ex-governador Gladson Camelí aparece ao lado da governadora Mailza Assis, da pré-candidata a vice-governadora Jessica Sales e do senador Márcio Bittar para convidar a população acreana a participar da Convenção Avança Acre, marcada para esta terça-feira (4).

O evento será realizado a partir das 17h, no Sesc Bosque, em Rio Branco, e marcará a oficialização das candidaturas de Mailza Assis ao Governo do Estado e de Jessica Sales como candidata a vice-governadora.

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Durante a gravação, Mailza Assis destaca a importância do momento para o Estado e reforça o convite aos acreanos. “Está chegando um momento muito importante para o futuro do nosso Acre. E nós queremos fazer um convite especial para você”, afirma.

Na sequência, Jéssica Sales convida a população para participar da convenção. “É na terça-feira, dia 4 de agosto. Vamos nos encontrar na Convenção Avança Acre, que vai oficializar as nossas candidaturas”, declara.

Gladson Camelí ressalta que o encontro representa um novo momento para o grupo político. “Será a partir das 5 da tarde, no Sesc Bosque, um grande encontro para celebrar esse novo capítulo da nossa caminhada”, afirma.

Encerrando o vídeo, o senador Márcio Bittar reforça o convite para que a população participe do evento. “E você é nosso convidado. Venha, traga sua família. Vamos todos juntos construir o nosso futuro. Convenção Avança Acre. Contamos com a sua presença”, conclui.

A Convenção Avança Acre reunirá lideranças políticas, filiados, apoiadores e convidados para homologar oficialmente as candidaturas que disputarão o Governo do Acre nas próximas eleições.