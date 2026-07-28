Empresário do Acre recebe Medalha de Honra ao Mérito Industrial da CNI

José Luiz Assis Felício é diretor-presidente da Miragina/Foto: Reprodução

O diretor-presidente da Miragina, José Luiz Assis Felício, foi um dos sete empresários homenageados com a Medalha de Honra ao Mérito Industrial em solenidade realizada na Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O evento contou com a presença do presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), João Paulo.

A honraria concedida pela CNI coroa a trajetória de dedicação ao setor produtivo. Ao receber a comenda, o empresário destacou que a conquista é compartilhada com sua família, colaboradores, parceiros e com todos que fortalecem o setor industrial no país.

José Luiz Felício ressaltou os obstáculos enfrentados por quem empreende na Região Norte.

“Fazer indústria já é um grande desafio. Fazer indústria no Acre, no coração da Amazônia, exige ainda mais determinação. Convivemos diariamente com grandes distâncias, logística complexa, custos elevados e muitas dificuldades para competir em igualdade de condições com empresas instaladas nos grandes centros do país. Mas essas dificuldades nunca diminuíram nossa vontade de empreender. Pelo contrário”, disse.

O empresário agradeceu a honraria recebida e compartilhou com familiares e colaboradores.

“Recebo esta Ordem do Mérito Industrial com profunda honra e gratidão. Agradeço à Confederação Nacional da Indústria e à Federação das Indústrias do Estado do Acre pela confiança e pela indicação. Recebo esta homenagem não apenas em meu nome, mas em nome da minha família, dos trabalhadores, dos parceiros e de tantos empresários que, diariamente, acreditam na força da indústria brasileira”, destacou.

A comenda também antecipa um marco histórico para o empresariado acreano: no próximo ano, a empresa Miragina completará 60 anos de fundação. Para o diretor-presidente, a homenagem no palco nacional simboliza o reconhecimento não apenas de uma trajetória pessoal, mas de toda a força da indústria amazônica.

“Hoje, quando o Acre sobe a este palco, é a indústria da Amazônia que está sendo reconhecida. Ano que vem, quando nossa empresa Miragina completar 60 anos, é cada vez mais a certeza que o trabalho valeu a pena. Agradeço mais uma vez”, disse.

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