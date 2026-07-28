Após exoneração, ex-coordenador dispara contra prefeito e secretário

Em publicação nas redes sociais, o ex-servidor criticou o prefeito Rodrigo Damasceno. — Foto: Reprodução

“Hoje recebi subitamente minha exoneração… Sem nenhuma explicação”. Foi assim que o ex-coordenador de Zoonoses de Tarauacá, Ronilson Barbosa do Ó, iniciou um desabafo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira (28), após deixar o cargo. Na publicação, ele fez críticas à gestão do prefeito Rodrigo Damasceno, afirmou que o secretário municipal de Saúde “destrata os funcionários” e denunciou falta de estrutura durante uma ação de combate a um foco de raiva animal no município.

Exonerado do cargo de coordenador de Zoonoses da Prefeitura de Tarauacá, Ronilson Barbosa do Ó tornou pública sua insatisfação com a administração municipal e afirmou que foi dispensado sem receber qualquer justificativa.

Em publicação nas redes sociais, o ex-servidor criticou o prefeito Rodrigo Damasceno e disse que o gestor “acredita no que um secretário de meia tigela fala e não procura esclarecer os fatos”.

Ronilson também direcionou críticas ao secretário municipal de Saúde, a quem acusou de tratar mal os servidores. “O secretário destratou a equipe médica veterinária”, escreveu.

Segundo ele, o episódio ocorreu durante uma reunião realizada no dia 14 de julho entre equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Secretaria Municipal de Saúde para discutir medidas de enfrentamento a um foco de raiva animal em bovinos registrado em ramais de Tarauacá.

Ainda de acordo com o ex-coordenador, o município disponibilizou apenas quatro vacinadores e dois registradores para a força-tarefa e não forneceu veículos para atender a ocorrência. “Não disponibilizou veículos para conter o foco de raiva Animal, demonstrando total despreparo e falta de compromisso com os profissionais presentes e com a população”, afirmou.

Ronilson também lembrou que integrou o grupo político de Rodrigo Damasceno durante as eleições, quando foi candidato a vereador, e disse que o relacionamento mudou após o pleito.

“Na campanha, o prefeito sempre conversava com seus candidatos. Hoje terceiriza as conversas, não dá atenção aos seus coordenadores e comissionados”, declarou.

Ao final da publicação, o ex-coordenador afirmou que deixa o cargo de “cabeça erguida” e sem arrependimentos. “Sigo de cabeça erguida… Não preciso puxar saco pra ganhar meu pão de cada dia”, escreveu.

A exoneração de Ronilson Barbosa do Ó foi oficializada por meio da Portaria nº 1.076, de 21 de julho de 2026, assinada pelo prefeito Rodrigo Damasceno. O ato exonerou o servidor do cargo comissionado de Coordenador de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

A reportagem deixa espaço aberto para manifestação da Prefeitura de Tarauacá e da Secretaria Municipal de Saúde sobre as declarações feitas pelo ex-coordenador.