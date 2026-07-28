28/07/2026
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Sucuri gigante é flagrada às margens de rio no interior do Acre

Segundo o Instituto Butantan, as sucuris pertencem ao gênero Eunectes

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 28/07/2026 às 15:18
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Sucuri gigante é flagrada às margens de rio no interior do Acre
Sucuri foi flagrada no Parque Nacional da Serra do Divisor/Foto: Reprodução

Uma sucuri foi filmada às margens do Rio Moa, no Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima, no interior do Acre. O vídeo foi publicado nesta terça-feira (28) pelo guia de turismo André Silva.

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O Parque Nacional da Serra do Divisor é uma das regiões de maior biodiversidade do Acre. O destino é um dos mais procurados pelos turistas na Amazônia.

Segundo o Instituto Butantan, as sucuris pertencem ao gênero Eunectes e fazem parte da família Boidae, grupo que também engloba as jiboias, salamantas e periquitamboias.

De acordo com o National Geographic, o nome popular “sucuri” não engloba uma única espécie, mas, sim, um conjunto de cinco espécies que habitam as regiões tropicais da América do Sul (sendo que três delas vivem em território brasileiro).

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