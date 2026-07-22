Mais de 30 mil consumidores foram afetados por interrupções no fornecimento de energia em 2026

A empresa também faz um alerta para quem tenta recuperar pipas presas na rede elétrica | Foto: Agência Brasília

A prática de empinar pipa, comum durante o período de férias e bastante popular entre crianças, jovens e adultos, tem provocado impactos na rede de distribuição de energia elétrica no Acre. De janeiro a junho deste ano, a Energisa contabilizou 63 ocorrências causadas por pipas enroscadas na fiação, situação que interrompeu o fornecimento de energia para mais de 30 mil consumidores em diferentes regiões do estado.

Segundo a empresa, quando a brincadeira é realizada próximo à rede elétrica, o risco vai muito além dos transtornos provocados pelos desligamentos. O contato das linhas com os cabos de energia pode causar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e colocar em perigo tanto quem empina a pipa quanto outras pessoas que circulam pelo local.

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A técnica de segurança da Energisa Acre, Miriam Moura, explica que a escolha do local é fundamental para evitar acidentes.

“O mais seguro é empinar pipas em espaços amplos, como parques, campos de futebol, praças e áreas rurais, sempre longe da rede elétrica. Quando a linha atinge os fios de energia, além do risco de acidentes graves, pode haver interrupções no fornecimento que afetam milhares de consumidores e até serviços essenciais”, destaca.

A empresa também faz um alerta para quem tenta recuperar pipas presas na rede elétrica. A orientação é nunca subir em postes, telhados, lajes ou árvores, nem utilizar objetos como varas, cabos de vassoura, canos ou qualquer material metálico para alcançar a linha. Esse tipo de atitude pode provocar acidentes fatais.

Outro ponto reforçado pela empresa é a proibição do uso de cerol e linha chilena. Além de representarem ameaça para motociclistas, ciclistas e pedestres, esses materiais podem danificar os cabos da rede elétrica, aumentando o risco de interrupções no fornecimento e de acidentes.

A Energisa ressalta ainda que qualquer intervenção na rede de energia deve ser realizada exclusivamente por equipes treinadas e autorizadas. Em situações envolvendo pipas presas na fiação ou qualquer outro problema na rede elétrica, a recomendação é acionar imediatamente os canais oficiais de atendimento da distribuidora e aguardar a atuação dos profissionais.

Além disso, a empresa orienta que a brincadeira seja evitada durante dias de chuva ou com ventos fortes, condições que aumentam o risco de acidentes e dificultam o controle da pipa.