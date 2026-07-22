22/07/2026
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Pipas na rede elétrica já afetaram mais de 30 mil clientes em 2026 no Acre

Mais de 30 mil consumidores foram afetados por interrupções no fornecimento de energia em 2026

Por Sávio Buriti, ContilNet 22/07/2026 às 11:13
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Pipas na rede elétrica já afetaram mais de 30 mil clientes em 2026 no Acre
A empresa também faz um alerta para quem tenta recuperar pipas presas na rede elétrica | Foto: Agência Brasília

A prática de empinar pipa, comum durante o período de férias e bastante popular entre crianças, jovens e adultos, tem provocado impactos na rede de distribuição de energia elétrica no Acre. De janeiro a junho deste ano, a Energisa contabilizou 63 ocorrências causadas por pipas enroscadas na fiação, situação que interrompeu o fornecimento de energia para mais de 30 mil consumidores em diferentes regiões do estado.

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Segundo a empresa, quando a brincadeira é realizada próximo à rede elétrica, o risco vai muito além dos transtornos provocados pelos desligamentos. O contato das linhas com os cabos de energia pode causar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e colocar em perigo tanto quem empina a pipa quanto outras pessoas que circulam pelo local.

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A técnica de segurança da Energisa Acre, Miriam Moura, explica que a escolha do local é fundamental para evitar acidentes.

“O mais seguro é empinar pipas em espaços amplos, como parques, campos de futebol, praças e áreas rurais, sempre longe da rede elétrica. Quando a linha atinge os fios de energia, além do risco de acidentes graves, pode haver interrupções no fornecimento que afetam milhares de consumidores e até serviços essenciais”, destaca.

A empresa também faz um alerta para quem tenta recuperar pipas presas na rede elétrica. A orientação é nunca subir em postes, telhados, lajes ou árvores, nem utilizar objetos como varas, cabos de vassoura, canos ou qualquer material metálico para alcançar a linha. Esse tipo de atitude pode provocar acidentes fatais.

Outro ponto reforçado pela empresa é a proibição do uso de cerol e linha chilena. Além de representarem ameaça para motociclistas, ciclistas e pedestres, esses materiais podem danificar os cabos da rede elétrica, aumentando o risco de interrupções no fornecimento e de acidentes.

A Energisa ressalta ainda que qualquer intervenção na rede de energia deve ser realizada exclusivamente por equipes treinadas e autorizadas. Em situações envolvendo pipas presas na fiação ou qualquer outro problema na rede elétrica, a recomendação é acionar imediatamente os canais oficiais de atendimento da distribuidora e aguardar a atuação dos profissionais.

Além disso, a empresa orienta que a brincadeira seja evitada durante dias de chuva ou com ventos fortes, condições que aumentam o risco de acidentes e dificultam o controle da pipa.

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