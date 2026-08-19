Própria Marina Silva entrou na brincadeira e republicou o vídeo em seu perfil

Própria Marina Silva entrou na brincadeira e republicou o vídeo em seu perfil/Foto: reprodução

Um momento descontraído durante uma sessão da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres ganhou repercussão nas redes sociais. Ao passar a palavra para Marina Silva, a deputada federal Erika Hilton se confundiu e chamou a candidata ao Senado de Marina Sena, nome da cantora brasileira.

A troca de nomes rapidamente chamou a atenção de quem acompanhava a sessão e o trecho passou a circular nas redes sociais, onde usuários repercutiram a confusão de forma bem-humorada.

A própria Marina Silva entrou na brincadeira e republicou o vídeo em seu perfil. Na postagem, reagiu com bom humor ao episódio.

“E tá tudo bem, Erika Hilton, porque ser confundida com uma mulher talentosa como a Marina Sena não vai ser um problema”, escreveu.

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O episódio viralizou e foi compartilhado por internautas como um dos momentos descontraídos da sessão, transformando a confusão entre os nomes de Marina Silva e Marina Sena em brincadeira nas redes sociais.