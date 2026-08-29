EUA deportam influenciador de extrema direita para o Reino Unido

Britânico de 41 anos vivia no país com visto vencido desde 2019 e teve ordem de expulsão emitida pela Justiça

Justiça dos EUA determina deportação do influenciador britânico Milo Yiannopoulos/Foto: Reprodução

O governo dos Estados Unidos deportou para o Reino Unido o influenciador de extrema direita Milo Yiannopoulos, de 41 anos. A informação foi confirmada por um porta-voz do Departamento de Segurança Interna americano. A expulsão do britânico do território americano ocorreu na sexta-feira (28).

Yiannopoulos havia sido detido na quinta-feira (27) por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) em um aeroporto no estado da Louisiana.

Segundo dados divulgados pelo órgão federal de imigração, o britânico ingressou legalmente no país em 14 de maio de 2019, com desembarque no estado de Nova York. Ele permaneceu em solo americano após o vencimento do prazo de permanência concedido pelas autoridades civis, configurando irregularidade migratória.

Em 22 de julho, um juiz de imigração emitiu a ordem formal de deportação contra o comentarista, após sua ausência em uma audiência presencial agendada para analisar a situação de seu visto.

Conhecido por posicionamentos provocativos e pela ligação com setores da extrema direita nos Estados Unidos, Yiannopoulos ganhou projeção pública ao atuar como editor da publicação digital Breitbart News. Ele se desligou do veículo em 2017, após a repercussão de declarações controversas sobre condutas sexuais e de relacionamentos.

Nos últimos anos, o influenciador manteve vínculos com figuras da política republicana e do entretenimento nos EUA. Em 2022, prestou serviços como estagiário sem remuneração no gabinete da então deputada republicana Marjorie Taylor Greene.

No mesmo ano, esteve envolvido na articulação de um jantar na Flórida que reuniu o ex-presidente Donald Trump, o rapper Kanye West e o ativista supremacista branco Nick Fuentes.

Mais recentemente, Yiannopoulos atuou na equipe de campanha presidencial de Kanye West durante o pleito de 2024, no qual exerceu a função de diretor de operações políticas do músico.