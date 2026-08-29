29/08/2026
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Nikolas Ferreira critica fala de Lula sobre catadores de lixo em evento

Deputado rebateu declaração do presidente, que classificou o recolhimento de resíduos como "profissão muito pobre"

Por Redação ContilNet
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Nikolas Ferreira critica fala de Lula sobre catadores de lixo em evento
Declaração ocorreu durante agenda pública do petista no centro de Belo Horizonte/ Foto: Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou neste sábado (29) uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito do trabalho de catadores de lixo. Durante um ato político no centro da capital mineira, o chefe do Executivo afirmou que o recolhimento de materiais recicláveis e resíduos é uma “profissão muito pobre” e que não traria orgulho a quem a exerce.

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A fala do presidente ocorreu durante o evento Mulheres com Lula, realizado na Serraria Souza Pinto. Ao discursar para os apoiadores, o petista comentou sobre a percepção social em relação a diferentes ocupações profissionais no país.

“Quando eu passo na rua, eu vejo aquelas pessoas que trabalham colhendo lixo… É uma profissão muito pobre, porque não é uma profissão que dá orgulho: ‘Eu sou lixeiro’. Ninguém fala ‘O cara é catador em Valadares’, ‘Eu sou engenheiro’, ‘Eu sou médico’… Mas lixeiro é uma coisa pobre de quem não pode estudar”, disse Lula.

Em vídeo publicado em seu perfil na rede social X, Nikolas Ferreira rebateu a declaração do presidente. O parlamentar argumentou que todas as atividades profissionais devem ser respeitadas pela importância do serviço prestado à sociedade.

“Ninguém tem orgulho é de roubar!”, declarou o parlamentar. “Se as ruas estão limpas, se as coisas estão conforme deveriam estar, é porque realmente tem pessoas que dão o sangue, correm todo dia, toda hora, para poder realmente coletar o lixo, que é um trabalho digno sim. Não é porque é um trabalho mais simples, menos complexo, que você não deva valorizar.”

Até o momento do fechamento desta reportagem, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República não havia se manifestado sobre as críticas do deputado.

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