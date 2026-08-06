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Expoacre 2026: ContilNet, Orna Audiovisual e Top Mídia transmitem 6ª noite

Grande final do rodeio e show de Ana Castela agitam a noite

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Expoacre 2026: ContilNet, Orna Audiovisual e Top Mídia transmitem 6ª noite

O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco, transmite, nesta quinta-feira (6), a sexta noite da Expoacre 2026, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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Nesta quinta, a programação tem como destaque a grande final do rodeio e o show nacional de Ana Castela, que sobe ao palco às 22h, na Arena de Shows.

LEIA TAMBÉM: Show de Ana Castela agita a Expoacre nesta quinta; veja programação

O público pode acompanhar pela live no canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

Durante toda a noite, o site do ContilNet e as redes sociais do portal trarão atualizações em tempo real, com fotos, vídeos e os principais acontecimentos da feira.

Confira a programação desta quinta-feira, 6 de agosto:

  • 18h – Abertura dos estandes;
  • Palco alternativo;
  • 20h – Grande final do rodeio;
  • 22h – Show nacional de Ana Castela;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

 

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