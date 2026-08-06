Grande final do rodeio e show de Ana Castela agitam a noite

O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco, transmite, nesta quinta-feira (6), a sexta noite da Expoacre 2026, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Nesta quinta, a programação tem como destaque a grande final do rodeio e o show nacional de Ana Castela, que sobe ao palco às 22h, na Arena de Shows.

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O público pode acompanhar pela live no canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

Durante toda a noite, o site do ContilNet e as redes sociais do portal trarão atualizações em tempo real, com fotos, vídeos e os principais acontecimentos da feira.

Confira a programação desta quinta-feira, 6 de agosto: