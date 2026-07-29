Serviço funcionará das 23h30 até as 3h da manhã. — Foto: Reprodução

Quem pretende utilizar o transporte coletivo para ir e voltar da Expoacre 2026 contará com uma operação especial durante todos os dias da feira. O funcionamento do serviço foi detalhado nesta quarta-feira (29), durante coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), pelo diretor de trânsito da RBTrans, Marcos Nascimento.

Segundo o gestor, até as 23h30 o transporte coletivo funcionará normalmente, utilizando a linha Santa Maria/ Vila Acre , que atende o Parque de Exposições. Após esse horário, quando a programação da feira segue com maior movimentação de público, entrará em operação uma linha especial exclusiva para atender os visitantes.

O serviço funcionará das 23h30 até as 3h da manhã, realizando o trajeto entre a Galeria Cunha, no Centro de Rio Branco, e o Parque de Exposições, nos dois sentidos. A medida busca oferecer uma alternativa segura para o deslocamento do público durante o período de maior circulação após os shows e demais atrações da Expoacre.

Além da ampliação do horário de funcionamento, os ônibus contarão com reforço na segurança. De acordo com Marcos Nascimento, policiais estarão presentes no interior dos veículos tanto no percurso de ida quanto no retorno ao Centro, garantindo mais tranquilidade aos passageiros durante a madrugada.

LEIA TAMBÉM: Público começa a retirar ingressos para shows da Expoacre

“O transporte até às 23h30 opera normalmente. Após esse horário, entra a linha especial, funcionando até às 3h da manhã. Também teremos policiais dentro dos ônibus, tanto na ida quanto na volta, para garantir a segurança de todos que estiverem utilizando o transporte”, afirmou.

O diretor destacou ainda que a operação contará com atuação integrada entre diversos órgãos responsáveis pela mobilidade e segurança pública. A RBTrans manterá 15 agentes de trânsito trabalhando todas as noites da feira, em conjunto com equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), reforçando a organização do tráfego e a segurança viária no entorno do Parque de Exposições.

As medidas fazem parte do planejamento operacional apresentado pela Sejusp para a Expoacre 2026, que reúne ações integradas das forças de segurança e dos órgãos de trânsito para garantir o deslocamento seguro dos visitantes durante toda a programação da feira.