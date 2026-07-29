Expoacre terá reforço com reconhecimento facial e efetivo ampliado

O Governo do Acre apresentou, na manhã desta quarta-feira (29), durante coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Planejamento Integrado Operacional que será executado durante a Cavalgada e a Expoacre 2026.

O plano foi detalhado pelo coronel Atahualpa Batista Ribeiro, que destacou a atuação conjunta das forças de segurança para garantir a tranquilidade dos participantes durante os eventos. Segundo o coronel, o planejamento foi elaborado de forma integrada entre os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e outras instituições parceiras. A estratégia contempla desde a organização da Cavalgada até toda a programação da Expoacre.

A Cavalgada 2026 terá concentração a partir das 7h, com abertura oficial às 8h e previsão de encerramento às 13h. O percurso oficial terá aproximadamente cinco quilômetros, com saída da região da Agropecuária Custódia e chegada ao Parque de Exposições. Neste ano, o ponto de dispersão será realizado dentro do parque, onde cavalos e quadriciclos terão áreas separadas, com equipes responsáveis por orientar os participantes e evitar o cruzamento entre os diferentes tipos de veículos.

Para garantir a segurança durante o trajeto, a Sejusp empregará uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), uma viatura, dois quadriciclos e oito operadores do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), atendentes do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e um sistema de 37 câmeras distribuídas desde o ponto de concentração até a chegada ao parque.

O Corpo de Bombeiros atuará na Cavalgada com 11 militares, dois caminhões de combate a incêndio e uma viatura de apoio. A Polícia Militar empregará cerca de 100 policiais militares, distribuídos em 18 motocicletas, sete quadriciclos e oito viaturas, posicionados estrategicamente ao longo do percurso. Já a Polícia Civil manterá uma delegacia instalada no Parque de Exposições, funcionando a partir das 9h, com delegado, escrivão, equipe de investigadores e duas viaturas para atender ocorrências relacionadas ao evento. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) também participará da operação com oito policiais penais e duas viaturas, realizando fiscalizações autorizadas pelo Poder Judiciário.

Durante os dias da Expoacre, o esquema de segurança será ampliado. Os estandes deverão encerrar as atividades entre 22h e 23h, conforme o movimento do público, enquanto toda a programação oficial do parque será finalizada às 3h da manhã. Após esse horário, a Polícia Militar permanecerá no local realizando o chamado “rescaldo”, acompanhando a dispersão dos visitantes.

O monitoramento da feira contará com uma aeronave, equipes do Gefron e do Centro Integrado de Comando e Controle, além de 41 câmeras exclusivas para o Parque de Exposições. Entre elas, cinco possuem tecnologia de reconhecimento facial integrada a uma central de validação. Quando o sistema identifica uma possível pessoa com pendência judicial, uma equipe verifica as informações antes de acionar os policiais responsáveis pela abordagem. O parque também contará com cinco câmeras Speed Dome, que realizam monitoramento em 360 graus, além de 21 câmeras fixas e cinco câmeras externas instaladas nas rotatórias de acesso.

A Polícia Civil manterá a delegacia funcionando diariamente até as 3h da manhã para registrar ocorrências relacionadas à feira. Além disso, oferecerá serviços de emissão da nova carteira de identidade em três pontos do parque. Outra novidade será a realização de uma Prova de Conceito (POC) para testar um sistema de identificação biométrica neonatal, tecnologia que utiliza câmeras para coletar dados biométricos de crianças entre 0 e 7 anos, permitindo o desenvolvimento de um novo modelo de identificação infantil.

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O Corpo de Bombeiros atuará durante a Expoacre com oito militares, duas viaturas e um posto móvel de comando instalado em uma área de maior circulação de pessoas. A Polícia Militar empregará entre 165 e 180 policiais por noite, com reforço nos dias de maior público. O Iapen manterá 12 policiais penais por dia em serviço ininterrupto de 24 horas.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) disponibilizará entre 22 e 23 agentes por noite para atuar no patrulhamento viário, operações com bafômetro e apoio de guincho. Pela primeira vez integrado ao sistema de segurança pública durante a Expoacre, o Procon contará com equipes de 11 a 15 agentes por noite, que atuarão tanto no atendimento ao público, em conjunto com a OCA, quanto na fiscalização das atividades comerciais realizadas dentro do Parque de Exposições.

Ao apresentar o planejamento, o coronel Atahualpa Batista Ribeiro ressaltou que o objetivo da operação é garantir que a Cavalgada e a Expoacre 2026 ocorram de forma organizada, segura e integrada, reunindo todas as forças de segurança e órgãos parceiros para oferecer maior proteção ao público durante os eventos.

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