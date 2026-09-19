23/09/2026
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Fafá de Belém palestra em evento no Acre neste sábado; veja detalhes

Programação do evento e outras informações podem ser consultadas nos canais oficiais do Sebrae no Acre

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Fafá de Belém palestra em evento no Acre neste sábado; veja detalhes
Participação da cantora está prevista para ocorrer das 18h às 19h, no Teatro dos Povos da Floresta/Foto: reprodução

A cantora Fafá de Belém será uma das atrações do encerramento da quarta edição do Inova Amazônia Summit, neste sábado (19), em Rio Branco. A participação está prevista para ocorrer das 18h às 19h, no Teatro dos Povos da Floresta.

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Durante o encontro, Fafá irá falar sobre a relação com a Amazônia, abordando assuntos como sustentabilidade, cultura, pertencimento e a importância dos conhecimentos construídos pelas comunidades que vivem na região.

LEIA TAMBÉM: Inova Amazônia Summit promove oportunidades para a Amazônia

O evento é realizado pelo Sebrae e, neste ano, tem como tema “Da floresta ao mercado global: a inovação que nasce na Amazônia”. A programação reúne discussões sobre empreendedorismo, inovação e bioeconomia na Amazônia Legal.

Participação da cantora está prevista para ocorrer das 18h às 19h, no Teatro dos Povos da Floresta/Foto: reprodução

A entrada é gratuita. A programação do evento e outras informações podem ser consultadas nos canais oficiais do Sebrae no Acre.

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