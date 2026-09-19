Mailza lamenta morte de jovem acreano: “Meus sentimentos e orações”

Morte do jovem causou comoção entre familiares, amigos e acreanos que acompanharam as buscas pelo jovem

Morte do jovem causou comoção entre familiares, amigos e acreanos que acompanharam as buscas pelo jovem/Foto: reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, lamentou a morte do maquiador acreano José Kaique Martins de Azevedo, de 23 anos, encontrado morto neste sábado (19), em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Por meio das redes sociais, Mailza prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem, que estava desaparecido desde a última terça-feira (15). A governadora escreveu sobre a dor provocada pela perda precoce e desejou força à família neste momento.

“Sua partida tão precoce deixa familiares e amigos diante de uma dor imensurável. A eles, manifesto meu carinho e toda a minha solidariedade neste momento tão difícil. Que Deus acolha José Kaique e conceda força e consolo à sua família e a todos que o amavam. Meus sentimentos e orações”, escreveu.

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José Kaique desapareceu após sair do trabalho em um salão de beleza de Balneário Camboriú. Segundo informações divulgadas durante as buscas, ele cumpriu normalmente a rotina no estabelecimento, conversou com colegas, abraçou a proprietária e comentou que iria até a orla para tomar um café.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros durante os últimos dias. Na manhã deste sábado, o corpo do jovem foi localizado nas águas da Praia Central.

A morte de José Kaique causou comoção entre familiares, amigos e acreanos que acompanharam as buscas pelo jovem.