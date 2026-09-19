23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Mailza lamenta morte de jovem acreano: “Meus sentimentos e orações”

Morte do jovem causou comoção entre familiares, amigos e acreanos que acompanharam as buscas pelo jovem

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mailza lamenta morte de jovem acreano: “Meus sentimentos e orações”
Morte do jovem causou comoção entre familiares, amigos e acreanos que acompanharam as buscas pelo jovem/Foto: reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, lamentou a morte do maquiador acreano José Kaique Martins de Azevedo, de 23 anos, encontrado morto neste sábado (19), em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Por meio das redes sociais, Mailza prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem, que estava desaparecido desde a última terça-feira (15). A governadora escreveu sobre a dor provocada pela perda precoce e desejou força à família neste momento.

“Sua partida tão precoce deixa familiares e amigos diante de uma dor imensurável. A eles, manifesto meu carinho e toda a minha solidariedade neste momento tão difícil. Que Deus acolha José Kaique e conceda força e consolo à sua família e a todos que o amavam. Meus sentimentos e orações”, escreveu.

LEIA TAMBÉM: Morte de jovem acreano em SC comove familiares e amigos no Acre

José Kaique desapareceu após sair do trabalho em um salão de beleza de Balneário Camboriú. Segundo informações divulgadas durante as buscas, ele cumpriu normalmente a rotina no estabelecimento, conversou com colegas, abraçou a proprietária e comentou que iria até a orla para tomar um café.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros durante os últimos dias. Na manhã deste sábado, o corpo do jovem foi localizado nas águas da Praia Central.

A morte de José Kaique causou comoção entre familiares, amigos e acreanos que acompanharam as buscas pelo jovem.

Governadora do Acre lamentou a morte do maquiador acreano José Kaique Martins de Azevedo/Foto: mailza.acre/Instagram

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.