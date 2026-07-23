Informação nutricional e decisão de compra: o que o consumidor realmente avalia?

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A busca por uma alimentação mais equilibrada fez com que muitos consumidores passassem a observar com mais atenção os rótulos dos produtos antes da compra.

Informações como ingredientes, tabela nutricional, modo de preparo e composição ganharam importância na decisão de consumo, especialmente em categorias relacionadas à saúde e ao bem-estar.

Ao mesmo tempo, o acesso facilitado à informação fez crescer o interesse por conteúdos sobre alimentação, suplementos e bebidas.

No entanto, também aumentou a circulação de informações incorretas, tornando ainda mais importante consultar fontes confiáveis e interpretar corretamente os dados apresentados pelas marcas.

Embora cada categoria de produto desperte dúvidas diferentes, alguns fatores costumam influenciar diretamente a decisão de compra.

Confira o que os consumidores geralmente observam em diferentes segmentos do mercado alimentício!

O que muda na avaliação de cada categoria?

Nem todos os alimentos são analisados da mesma forma. Em alguns casos, a lista de ingredientes recebe mais atenção.

Em outros, o consumidor procura informações sobre concentração de nutrientes, origem da matéria-prima ou formas de preparo.

Entender essas diferenças ajuda a compreender como as decisões de compra são construídas.

Bebidas

O mercado de bebidas oferece uma grande variedade de opções, e muitas delas apresentam características bastante específicas.

Por isso, consumidores costumam observar aspectos como ingredientes, teor alcoólico, presença de açúcar, processo de fabricação e composição do produto.

Nos últimos anos, por exemplo, a composição da cerveja Heineken passou a despertar dúvidas após a circulação de conteúdos nas redes sociais sugerindo alterações na fórmula da bebida.

A empresa esclareceu oficialmente que a receita permanece a mesma há mais de 150 anos e que as informações compartilhadas eram resultado de interpretações incorretas sobre as inscrições presentes nas embalagens.

Esse episódio mostra como os consumidores estão cada vez mais atentos às informações dos rótulos e como a comunicação transparente das empresas se tornou parte importante da decisão de compra.

Além da composição, muitos consumidores também observam:

teor alcoólico;

ingredientes utilizados;

tipo de fermentação;

origem do produto;

informações presentes na embalagem.

Suplementos alimentares

O crescimento do mercado de suplementação também aumentou o interesse pela leitura dos rótulos.

Antes de comprar produtos como creatina, muitos consumidores procuram comparar diferentes marcas e analisar informações relacionadas à composição, quantidade do ingrediente por porção, recomendações de uso e presença de outros componentes na fórmula.

Entre os aspectos mais observados estão:

concentração do ingrediente principal;

lista de ingredientes;

tamanho da porção;

modo de consumo;

recomendações do fabricante.

Quanto maior o conhecimento sobre essas informações, mais fácil se torna comparar produtos semelhantes.

Alimentos industrializados

Nos alimentos industrializados, a tabela nutricional costuma receber bastante atenção, principalmente entre consumidores que desejam controlar a ingestão de determinados nutrientes.

Itens frequentemente analisados incluem:

quantidade de sódio;

açúcares;

gorduras saturadas;

fibras;

proteínas;

valor energético.

Além da tabela, muitas pessoas também observam a ordem dos ingredientes, já que ela indica quais componentes aparecem em maior quantidade na formulação do produto.

Laticínios

Produtos como leites, iogurtes e queijos também são comparados por diferentes critérios.

Dependendo das necessidades individuais, consumidores podem observar:

teor de proteínas;

quantidade de gordura;

presença de lactose;

cálcio;

prazo de validade;

modo de conservação.

Essas informações ajudam a identificar produtos mais compatíveis com os hábitos alimentares e as preferências de cada pessoa.

Produtos voltados para saúde e bem-estar

Outro segmento que costuma despertar bastante atenção é o de produtos associados ao cuidado com a saúde e à qualidade de vida.

Quem procura colágeno em pó, por exemplo, normalmente busca compreender qual tipo de colágeno está presente na fórmula, quais ingredientes complementam o produto e como ele deve ser consumido.

Também é comum avaliar informações como:

composição completa;

presença de vitaminas e minerais;

quantidade recomendada por porção;

orientações de armazenamento;

instruções de preparo.

Esses elementos ajudam o consumidor a comparar diferentes opções disponíveis no mercado.

O que o consumidor costuma avaliar além da tabela nutricional?

Embora a tabela nutricional seja uma das principais referências durante a compra, ela não é o único fator considerado.

Outros aspectos relacionados à qualidade, à transparência e à confiança na marca também influenciam a decisão do consumidor.

Lista de ingredientes

A lista de ingredientes permite identificar quais componentes fazem parte da formulação e em que ordem aparecem.

Muitos consumidores consultam essa informação para comparar produtos semelhantes, verificar a presença de determinados ingredientes ou entender melhor como o alimento é produzido.

Clareza das informações

Rótulos organizados, linguagem acessível e informações fáceis de localizar tornam a experiência de compra mais simples.

Quando a empresa apresenta dados claros sobre composição, modo de consumo e características do produto, o consumidor tende a sentir mais confiança durante a escolha.

Transparência da marca

Além das informações obrigatórias, muitas empresas investem em conteúdos educativos para explicar seus processos produtivos, ingredientes e padrões de qualidade.

Essa postura fortalece a relação com os consumidores e ajuda a reduzir dúvidas quando surgem interpretações equivocadas sobre determinado produto.

Reputação da empresa

A imagem construída por uma marca também influencia a decisão de compra.

Empresas reconhecidas pela qualidade de seus produtos, pela consistência das informações e pela comunicação transparente costumam transmitir maior segurança ao consumidor.

Da mesma forma, respostas rápidas diante de dúvidas ou boatos ajudam a preservar essa confiança e fortalecem o relacionamento com o público.

A informação nutricional exerce um papel importante na decisão de compra, mas está longe de ser o único aspecto considerado pelos consumidores.

Lista de ingredientes, transparência da marca, reputação, composição dos produtos e clareza das informações também influenciam a forma como diferentes categorias são avaliadas.

À medida que o acesso à informação cresce, consumidores tendem a realizar escolhas cada vez mais conscientes e criteriosas.

Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam investir em comunicação transparente, informações precisas e rótulos que facilitem a compreensão dos produtos, fortalecendo a confiança e a relação com seu público.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom