Novo Mercado Velho sofre 3º furto de fiação em uma semana | Foto: Cedida

Em menos de uma semana, a fiação da iluminação pública do Novo Mercado Velho, em Rio Branco, foi alvo de três furtos, prejudicando comerciantes e empresários que atuam no local. A ocorrência mais recente foi registrada na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com a denúncia de um empresário encaminhada ao ContilNet, após o primeiro crime, foi colocado cimento sobre o ponto de acesso à fiação na tentativa de impedir novas ações criminosas.

No entanto, os suspeitos utilizaram uma barra de ferro para quebrar a estrutura e furtar os cabos novamente.

O primeiro furto foi registrado no último domingo (19), quando o vereador Leôncio Castro esteve no local para acompanhar os reparos.

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Já após o segundo caso, ocorrido na última sexta-feira (24), equipes da Prefeitura de Rio Branco e da empresa responsável pelas obras do Novo Mercado Velho realizaram uma nova instalação da rede elétrica para restabelecer a iluminação.