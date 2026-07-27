Padeiro questionou o fato de a comitiva ter entrado na obra antes da entrega oficial do espaço pela Prefeitura

"O senhor é o dono do Bujari", ironizou a vice-prefeita/Foto: Reprodução

A visita do senador Alan Rick (Republicanos) a uma obra no município de Bujari terminou em um bate-boca entre o prefeito João Edvaldo Teles de Lima, o Padeiro, e a vice-prefeita Aparecida Rocha.

O desentendimento ocorreu durante uma agenda do parlamentar em uma obra executada com recursos destinados por meio de emenda parlamentar de Alan Rick. A visita foi organizada a convite da vice-prefeita, mas desagradou o prefeito.

Ao chegar ao local, Padeiro questionou o fato de a comitiva ter entrado na obra antes da entrega oficial do espaço pela Prefeitura. Segundo ele, a chave do imóvel teria sido retirada sem sua autorização.

“Porque pegaram a chave sem autorização. Nem entregou a obra”, afirmou o prefeito.

A declaração foi rebatida por Aparecida Rocha, que destacou ter sido eleita junto com o prefeito e disse que também representa a população do município.

“Prefeito, eu sou vice-prefeita. Eu também fui votada pelo povo. Sou representante do povo assim como o senhor. Eu não vou discutir com o senhor”, respondeu.

Em seguida, a vice criticou a postura do gestor.

“O senhor é o dono do Bujari”, ironizou.

Durante a discussão, Padeiro também declarou que embora tenha respeito pelo parlamentar, a visita ocorreu sem diálogo com a administração municipal.

“Eu tenho um respeito para o senador muito grande, mas aqui no Bujari é assim, senador, e essa é a última vez. Eu não tenho nada contra o senhor, e papel político eu não faço”, afirmou o prefeito.

A discussão ocorreu diante de apoiadores e integrantes da comitiva que acompanhavam a agenda do senador no município, como a pré-candidata ao Senado na chapa de Alan, Mara Rocha.

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